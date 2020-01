Amanhã (25), a cidade conhecida por muitos como ‘’Selva de Pedra’’ completa 466 anos. Para quem vai curtir o feriado na capital, vale a pena aproveitar para conhecer e se aventurar nas delícias gastronômicas paulistanas. Confira abaixo estabelecimentos que servem pratos inspirados na data ou mantém tradições:

Próximo de onde tudo começou, o Jamile, localizado no centro da capital, servirá na data uma releitura do Virado à Paulista. O prato leva tutu de feijão branco, arroz, ovo frito, chips de banana da terra, farofa de copioba na manteiga, mostarda refogada, pancetta a pururuca e alheira (R$ 63).

Protagonistas das feiras de rua, os pastéis fazem parte da rotina dos paulistas. Na rede de cafés Santo Grão, eles ganham um recheio com toque italiano. Os pastéis são de camarão com mascarpone e limão siciliano (R$ 28). Na nova unidade da Vila Madalena, vale provar o “Picadinho PeriPeri”, a cara de São Paulo, que leva arroz, feijão, couve, farofa de pimenta biquinho, ovo frito e banana à dorê (R$ 45).

A culinária japonesa já conquistou seu espaço na cidade de São Paulo principalmente com os temakis, sinônimo de praticidade e sabor. O restaurante Kitchin serve diversos recheios para o cone como spice tuna (R$ 25) e unagui – enguia de água doce -, para aqueles que optam por inovar (R$ 38).

As redondas também fazem sucesso na capital e por isso, o restaurante Tre Bicchieri, preparou um cardápio especial com as clássicas, mas também coberturas diferenciadas e apostou na fermentação natural. Para a data, vale provar a famosa Calabrese que é feita com molho San Marzano, linguiça artesanal, muçarela, cebola e azeitonas pretas (R$ 51). Também vale experimentar a Diavoletti, que leva molho San Marzano, gorgonzola, muçarela e salame artesanal picante (R$ 56).

Serviço:

Jamile Restaurante

Rua Treze de Maio, 647 – Bixiga

Instagram: @jamile_restaurante

Santo Grão UNE

Natingui, 862 – Vila Madalena

Instagram: @santograo

Kitchin Shopping JK Iguatemi

Avenida Juscelino Kubitschek, 2.041 – Piso Térreo – Loja 104B – 107 lugares

Tre Bicchieri

Rua General Mena Barreto, 765

www.trebicchieri.com.br

Instagram: @trebicchieri_