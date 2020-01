A partir desse ano, o Colégio E.Péry & Tia Min, que fica à rua Regente Leon Kaniefsky, 588, no bairro do Morumbi, atribuirá ao seu Projeto Institucional o ensino bilíngue em parceria com a Educate Bilingual Program by Richmond (uma marca global, com sede na Inglaterra, que transforma vidas por meio do ensino do inglês e que traz soluções educacionais completas).

É uma iniciativa voltada principalmente para o modelo de educação exigida neste século em que vai além da proposta pedagógica de base. Esse diferencial não se fixa apenas nos parâmetros de uma nova incorporação, mas em um incremento metodológico norteado pela comunicação bilíngue.

Dessa forma, o domínio de um segundo idioma na era da tecnologia favorece a interconectividade, principalmente quando nos referimos a questões ligadas ao mundo digital. Saber outro idioma, nesse intuito, desperta o conhecimento crítico do que fazemos e do que agimos, transpondo experiências ampliadas a partir de mais de um sistema linguístico. É ir muito além do monolinguismo, aprofundando-se ao repertório social e cultural de outras nacionalidades.

Inicialmente, o Colégio vai incorporar na sua Educação Infantil, indo até o 1º ano do Fundamental (Anos Iniciais), por questões de graduação para inserção desse novo método. Consequentemente, as formas naturais de uso de um segundo idioma nas disciplinas correlatas trarão vivências profundas com o bilinguismo, o que precocemente transmitirão resultados mais positivos para a formação educacional do aluno.

Esse modelo focará nas experiências de aprendizagem com seleção de recursos para formação docente, no aumento da carga horária semanal e na utilização de plataformas exclusivas de modo a cumprir com o método bilíngue. Essa inovação alicerça as habilidades valoradas na Instituição há mais de quarenta anos, transformando a comunidade local e atendendo aos reclames emergenciais do mundo multitecnológico. O resultado disso tudo é a certificação pela Cambridge.

Serviço:

Colégio E.Péry & Tia Min

Rua Regente Leon Kaniefsky, 588 – Morumbi

(11) 3721-9466; www.epery.com.br