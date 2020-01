Toda sexta-feira, agora, dá para comer Lagosta Sapateira à vontade na Ceagesp. O prato é a novidade desta Edição de Verão do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp. Outro prato novo do evento, que vai até 1º de março, é o Chiclete de Camarão, servido exclusivamente aos sábados.

Às quartas-feiras, tem Caranguejada. Os destaques de quinta-feira são as Ostras Frescas. Aos domingos, Macarrão com Camarão, servido no interior de um queijo parmesão Grana Padano, encerra a semana gastronômica na Ceagesp. Os Camarões no Espeto, servidos à vontade nas mesas, e a Paella à Marinera, gigante, feita num tacho de mais de um metro de diâmetro, são oferecidos todos os dias da semana. Casquinha de Siri e Acarajé feito na hora são alguns dos pratos de entrada. No salão principal do Espaço Gastronômico Ceagesp, o público encontra ainda muita salada com frutos do mar e os pratos de acompanhamento.

Funcionamento

Para comer à vontade todas as opções, o preço por pessoa é de R$ 89,90. Bebidas e sobremesas não estão incluídas nesse valor. Criança de até cinco anos não paga. De seis a dez, paga metade do preço. No Festival da Ceagesp, também não há cobrança de taxa de serviço.

A Edição de Verão 2020 do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp funciona de quarta-feira a domingo. De quarta a sexta, o horário é das 18h à 0h. Aos sábados, das 12h às 17h, e das 18h à 0h (almoço e jantar). Aos domingos, das 12h às 17h (somente almoço).

A entrada é pelo Portão 4 da Ceagesp, na altura do 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina, zona oeste da capital.

Serviço

Edição de Verão 2020 do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp

Até 1/3

Espaço Gastronômico Ceagesp

Portão 4 da Ceagesp – av. Dr. Gastão Vidigal, altura do número 1.946 –Vila Leopoldina

www.festivaisceagesp.com.br

Horários: de quarta a sexta-feira, das 18h à 0h; aos sábados, das 12h às 17h, e das 18h à 0h; aos domingos, das 12h às 17h.

www.festivaisceagesp.com.br