Antes uma cidade, o histórico bairro paulistano de Santo Amaro completa neste mês 468 anos de história e com muitas festividades em toda a região em comemoração de seu aniversário. A Subprefeitura Santo Amaro, junto com entidades e associações comunitárias da região, organizou uma agenda completa de comemoração com festividades, atividades culturais e musicais, de lazer e passeios históricos pelo bairro.

História

Da aldeia dos índios guaianases à beira do rio Jeribatiba (Jerivá – palmeira que produz cocos e tiba – abundância), na localidade de Ibirapuera (mata grande), a aldeia do cacique Caá-ubi será base da futura cidade de Santo Amaro.

Em junho de 1556, na Capitania de São Vicente, os jesuítas estavam repartidos em três locais determinados pelo Padre Provincial dos Jesuítas, Manoel de Nóbrega: Casa de São Vicente (São Vicente); Casa de São Paulo da Companhia de Jesus (São Paulo) e Jeribatiba (Santo Amaro), locais onde os jesuítas realizavam trabalhos de catequese e educação de crianças índias e mamelucas.

José Anchieta vindo do povoado de São Paulo de Piratininga (São Paulo), em uma das várias vezes que visitou a Aldeia de Jeribatiba percebeu que, devido ao número de índios catequizados e colonos instalados na região, era possível constituir ali um povoado, idéia aprovada pelos moradores. Para tanto se fazia necessário a construção de uma capela, necessitando, então, de uma imagem a quem esta capela seria dedicada. Sabia-se que pela região de Cupecê moravam João Paes e sua esposa Suzana Rodrigues, possuidores da imagem de um santo de sua devoção. Ao saber da proposta de Anchieta sobre a criação de um povoado, o casal doou a imagem de Santo Amaro (imagem até hoje preservada) para a capela “feita de taipa de pilão, não forrada”.

Era uma época pioneira, marcada por fatos notáveis, como os relatos de milagres de José de Anchieta; os registros sobre o caminho dos índios guaranis que, passando por Ibirapuera, iam até a Cidade de Assuncion, no Paraguai; ou ainda a criação, em Ibirapuera, do primeiro engenho de ferro do Brasil, com minérios existentes na região. Isso em 1606.

Em 1686, o Bispo do Rio de Janeiro, D. José E. Barros Alarcão, confirma a capela curada em Ibirapuera, distrito de São Paulo, elevando o povoado a categoria de freguesia, com o nome de Santo Amaro.

E por muito tempo a região será conhecida por diversos nomes indígenas, como: Birapuera, Virapuera, Ibirapuera, Geribatiba, Geribativa, Jeribatiba, Santo Amaro de Virapuera, Santo Amaro de Ibirapuera; até que tomasse definitivamente o nome de Santo Amaro.

Em 1829, ocorre a primeira instalação efetiva de uma colônia de imigrantes no Estado de São Paulo, na região de Santo Amaro (Parelheiros).

A 7 de abril de 1833, cumprindo determinação da Câmara Municipal de São Paulo, reúne-se o eleitorado paroquial, elegendo 7 vereadores para a constituição do legislativo da cidade de Santo Amaro, agora sim desvinculada e autônoma. A partir de então Santo Amaro adquire as feições de uma cidade vigorosa.

Programação

– 17/01 a partir das 10h até às 15h – SANTO AMARO SOCIAL. A Subprefeitura promove ações cidadãs de beleza, estética, saúde, esporte e cultura em parceria com serviços do Governo Local e de parceiros empreendedores dos distritos de Sto. Amaro. Corte de cabelo, limpeza de pele, esmaltação de unhas, designer de sobrancelhas, informações nutricionais, aferição de pressão e glicemia, atividades esportivas e apresentação do grupo: MULHERES CANTORAS DO CCSA, às 13h no coreto. Praça Floriano Peixoto.

– 17/01 às 14h – TARDES DE JOGOS LÚDICOS. Na Casa de Cultura de Sto. Amaro. Praça Francisco ferreira Lopes, 434.

– 18/01 às 19h – LADIES DO ROCK EM STO. AMARO. Bandas que reúne mulheres rockeiras dos distritos de Sto. Amaro. No Teatro Leopoldo Froes do Centro Cultural Sto. Amaro. Pça. Marcos Manzini, alt. do 820 da Av. João Dias.

– 19/01 – 8º PASSEIO CICLÍSTICO DO SESC STO. AMARO com saída às 7:30 da portaria 2, da Rua Padre José Maria S/N.

– 19/01 às 16h – CLUBE DA VIOLA DO SESC CAMPO LIMPO. Teatro Leopoldo froes do Centro cultural Sto Amaro. Pça Marcos Manzini, alt, do 820 da Av. João Dias.

– 19/01 às 18h – MUSICAL INFANTIL BICHOS DE CÁ. Casa de Cultura de Sto. Amaro. Pça. Francisco Ferreira Lopes.

– 21/01 às 13h – CIDANIA DAS MULHERES SANTAMARENSES. Roda de conversas no Centro de Cidadania de Mulheres. Praça Salim Farah Maluf.

– 25/01 às 16h – Vernissage da mostra: JACSON É TOP, JACKSON É 100: 100 ANOS DE JACKSON NO PANDEIRO. Com acervo da Universidade Estadual da Paraíba. No saguão Mário Luiz Thompson do Centro cultural Sto. Amaro. A mostra fica aberta até dia 28 de fevereiro, de 2ª a Sábado das 9 às 17h e domingo e feriados das 10h às 16h.

– 25/01 às 18h – Conjunto Rubinato: músicas de Adoniran Barbosa. e às 20h. Show com Os originais do Samba. Casa de Cultura de Sto. Amaro. Pça. Francisco ferreira Lopes, 434.

-26/01 às 13h – BLOCOS DE CARNVAL DE STO AMARO e às 14h VOZES DE SANTO AMARO. Com Chapinha da Vela e convidados, Ângelo Máximo e Claúdio Fontana. Abertura com o festival : ALGUÉM MAIS, MAIS ALGUÉM? com artistas independentes que se apresentam nos vagões dos Metrôs e dos trens da Cidade. Com Palco montado na Pça. Marcos Manzini. Altura do 820 da Av. João Dias.

– 30/01 às 19h30 – PIADAS DE ROMEIROS E CAUSOS DAS ROMARIAS DE SANTO AMARO, Dentro do Projeto: QUINTAS DO HUMOR DO Centro Cultural Sto. Amaro. No Teatro Leopoldo Froes do centro Cultural Sto. Amaro.

– 31/01 às 15h – 90 MEMÓRIAS EM SANTO AMARO. Ajuntamento de personalidades históricas da Zona Sul, que foram empreendedores. educadores, artistas e comerciantes em Sto. Amaro. No Teatro Leopoldo Froes do Cetro Cultural Sto. Amaro.

– 31/01 às 19h – PRÊMIO PERSONALIDADES 2019. Promovido pela OAB Seção Sto. Amaro. No auditório Dr. Vitor Rolim, na Casa do Advogado de Sto. Amaro. Rua Alexandre Dumas.