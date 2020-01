O bar de vinhos Ovo e Uva, que fica à rua Mateus Grou, 286, em Pinheiros, lançou três vinhos em comemoração aos seus cinco anos de existência. O Ovo e Uva anuncia o lançamento de uma linha exclusiva intitulada Uva Viva, elaborada pelos renomados enólogos Daniel Dalla Valle e Renato Savaris, donos da Vinícula Maximo Boschi, localizada no Rio Grande do Sul.

Os vinhos contam com a curadoria de Daniel Dalla Valle – atual enólogo chefe do grupo Família Valduga e eleito melhor enólogo do Brasil pela ABE (Associação Brasileira de Enologia) em 2011 – e Renato Antônio Savaris – enólogo formado na tradicional escola de Bento Gonçalves, com passagens pela francesa Maison Forestier e pela Casa Valduga.

“Para nós, é uma honra lançarmos um vinho exclusivamente nosso e assinado por pessoas tão talentosas e cheias de conhecimento. Tenho certeza que a Uva Viva irá surpreender o paladar dos nossos clientes”, afirma João Renato da Silva, sommelier e sócio da casa.

Serão comercializados três rótulos exclusivos, sendo eles um rosé merlot, um espumante brut e um cabernet sauvignon, vendidos em garrafas de 750ml por R$95 e em taças por R$20. “As escolhas dos vinhos foram cuidadosamente pensadas a fim de harmonizar com os pratos mais pedidos da casa. O rosé é refrescante, perfeito para canapés e nossas lulinhas grelhadas. O cabernet, mais potente e intenso, pede uma deliciosa tábua de presunto cru ou um de nossos pratos como o arroz de pato ou o cupim braseado, por exemplo. No entanto, com a chegada do verão, acredito que o espumante será um dos preferidos dos clientes, podendo ser harmonizado com frutos do mar, como nossas ostras e mexilhões”, afirma Fernando Perazza, sócio e sommelier do Ovo e Uva.

Serviço

Ovo e Uva

Rua Mateus Grou, 286 – Pinheiros

www.ovoeuva.com.br

Horários: terça-feira, das 12h às 15h e das 18h às 23h; quartas e quintas-feiras, das 12h às 15h e das 18h à 0h; sextas e sábados, das 12h à 0h; aos domingos, das 12h às 22h.