A cidade de São Paulo comemora 466 anos no próximo dia 25 e, para celebrar a data, a 1900 Pizzeria criou a pizza San Paolo com um dos ingredientes mais tradicionais da cidade: Mortadela. Criada para comemorar a data, o sabor, que já virou tradição, volta ao cardápio devido aos pedidos dos clientes, e é feita com Mortadela Ceratti com limão siciliano, mozzarela e pistache (R$ 86,20).

A novidade ficará no cardápio entre os dias 20 de janeiro ao dia 20 de fevereiro em todas as unidades da rede, localizadas nos bairros Vila Mariana, Moema, Jardins, Chácara Flora, Perdizes, Morumbi e Tatuapé.

Serviço:

Pizza San Paolo com mortadela da 1900 Pizzeria

Vila Mariana: Rua Estado de Israel, 240 – tel: (11) 5575-1900

Moema: Alameda dos Nhambiquaras, 573 – tel: (11) 5904-1342

Jardins: Rua Barão de Capanema, 348 – tel: (11) 5904-1343

Chácara Flora: Rua Sócrates, 598 – tel: (11) 5904-1344

Perdizes: Rua Cotoxó, 944 – tel: (11) 5904-1345

Morumbi: Rua Dr. Fonseca Brasil, 282 – tel: (11) 5904-1346

Tatuapé: Rua Itapura, 787 – tel: (11) 5904-1347

www.1900.com.br