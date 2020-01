As férias estão chegando, verão se aproximando e a dúvida que não quer calar: como viajar com meu cachorro da maneira certa? A veterinária responsável pela Monello Select, Luana Sartori, dá algumas dicas para que a experiência seja agradável para o bichinho.

O primeiro passo é checar com o seu veterinário de confiança se as vacinas estão todas em dias. Isso é fundamental para que a saúde do pet seja preservada, independente do destino da viagem. “Para uma adaptação sem traumas, leve objetos que o animal vá reconhecer, como seus brinquedos, sua caminha ou até mesmo aquele pano velho que ele adora”, aconselha Luana. Uma plaquinha de identificação com nome e telefone é importante se o ambiente for novo para o pet. “Além disso, não saia sem a guia e mantenha o cão sempre perto de alguém da família”, acrescenta.

Jamais deixe o animal solto dentro do carro ou com a cabeça para fora da janela. Além da possibilidade de se machucar, você pode ganhar uma multa de trânsito. Se a viagem for de avião, cães de menor porte podem ir na parte de cima da aeronave, na sua companhia. Para os casos de animais maiores, opte por caixas ou bolsas de transporte que sejam confortáveis. Lembre-se que o Certificado Veterinário é um documento obrigatório para o embarque e também para as viagens de carro ou ônibus. Ele é emitido pelo seu veterinário e tem validade de 10 dias. Em viagens nacionais, aliás, você precisa apresentar também a Carteira de Vacinação do seu pet.

“Evite mudanças drásticas na rotina do pet, principalmente no caso dos felinos. Não esqueça que gatos preferem ficar no seu ambiente, mas não devem ser deixados sozinhos o tempo todo. Se não tiver um amigo ou familiar que possa ver o animal, no mínimo, de dois em dois dias, contrate uma pet sitter de confiança”, diz Luana. Ter um animalzinho é compensador, mas exige cuidados. “Precisamos lembrar sempre que cães e gatos dão trabalho e necessitam de atenção constante, inclusive no período de suas férias. Antes de planejar a viagem de verão, inclua o pet nesse processo e verifique as melhores alternativas para a família toda”, indica.

Fonte: Luana Sartori, veterinária responsável pela Monello Select (www.monelloselect.com)