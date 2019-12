O fim de ano se aproxima e o Rendez-Vous, bistrô francês que fica à rua Fradique Coutinho, 179, em Pinheiros, preparou um menu especial para quem adora as delícias natalinas e não quer provar esses sabores apenas nas ceias de Natal e Ano-Novo. Pelo valor de R$ 79, o restaurante oferece o “Menu de fim de ano”, composto por Vol au Vent de Brie e Damasco, de entrada, Lombo assado com compota de figos e farofa natalina, de principal e o Torcidinho Natalino, de sobremesa, disponível até o dia 22 (domingo), no almoço e jantar. O restaurante também prepara o Lombo assado com compota de figos e farofa natalina (R$ 180), para encomendas que podem ser feitas até o dia 19 pelo WhatsApp (11) 99345-0499.

Serviço:

Rendez-Vous Bistrô

Fradique Coutinho, 179, Pinheiros

(11) 4564-0146

Horário de funcionamento: De terça a domingo, das 8h às 23h