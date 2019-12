O Projeto Bola Dentro, idealizado pela Organização Não Governamental Bola Dentro, teve seu início em junho de 2005 nas quadras de tênis do Parque Villa Lobos e continua a ser executado neste mesmo local. No próximo dia 20 de dezembro, a partir das 9h, mais de 160 jovens esportistas formados pelo importante projeto, na faixa etária de 7 a 15 anos, estarão disputando nas quadras de tênis do parque a ‘Copa Bola Dentro’. No encerramento, às 14h, a Sabesp montará anexo às quadras a maquete ‘O Ciclo da Água’, onde haverá explicações sobre o trabalho na área ambiental da Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, já que o parque se localiza às margens do rio Pinheiros, que está em processo de recuperação e despoluição pelo Governo do Estado.

Tudo vai ocorrer nas quadras e sede do Projeto dentro do Parque Vila Lobos – Alto de Pinheiros, que tem a coordenação do entusiasta pelo esporte Agostinho Carvalho.

Resultados

A despeito do projeto ter caráter social, o trabalho dos professores tem surtido resultado. Vários participantes alcançaram nível de competição e já participaram em campeonatos estaduais promovidos pela Federação Paulista de Tênis – FPT. O Projeto conta com apoio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte – Estadual, proporcionando aos alunos inscritos lanches e vale transporte, além da equipe técnica possibilitar bom atendimento, dentro e fora das quadras.

Objetivo

O objetivo do projeto é a socialização de crianças e adolescentes de baixa renda, na faixa etária entre 7 a 18 anos, de ambos os gêneros através da prática do tênis. Nas atividades busca-se desenvolver aspectos físicos, sociais e cognitivos. O projeto Bola Dentro é um instrumento para intervir e mudar a consciência e, assim, a realidade das crianças e jovens participantes e cria oportunidades de formação profissional em diversas posições, como: juízes de linha e de cadeira; professores de tênis; auxiliares; rebatedores e pegadores de bolas e encordoadores. Atualmente, o projeto atende 200 alunos, sendo esta a sua capacidade máxima. Os interessados remanescentes ficam em uma lista de espera.

Moradores, esportistas e comunidade de toda a região estão convidados a participar de mais este evento social em prol de nossas crianças.