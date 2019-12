Uma das campeãs de reclamação do Portal 156, a poda de árvores continua sendo uma dificuldade ao cidadão. De acordo com levantamento de setembro da Prefeitura, a maior parte das solicitações abertas deve ser executada pela Enel. Projeto do vereador Gilberto Natalini abre possibilidade de cidadão contratar poda de árvores.

A população local enfrenta problemas com o serviço de poda de árvores. Muitas são as queixas que chegam ao portal 156. O déficit de atendimento gera frustração e problemas na cidade.

“Tem exatamente quatro anos que eu venho solicitando a remoção de uma árvore em frente a minha casa. Está muito alta, com a raiz a mostra e até agora nada.”Nilda Pereira

“Pedi poda de uma árvore que está no outro lado que não tem fiação e não me deram resposta?” Eliana Guardia

“No meu prédio tem uma árvore que já ultrapassou o quinto andar, não deixa entrar luminosidade nos apartamentos, pernilongos e vários insetos que não permite deixar as janelas abertas. A quatro anos estamos tentando junto a prefeitura vá poda dá mesma e até agora nada.” Maria Sipriano

“Quando estão filmando o serviço até parece que funciona, mas a gente solicita, pede, implora, reclama através dos canais da Prefeitura e nada acontece. O interessante é que o IPTU nunca atrasa.” Maria França

“Meus vizinhos pediram poda da árvore aqui da Rua Arnaldo Ferrari há meses e nada. A árvore já levou a fiação e alcançou 9 metros de altura. Abri outra solicitação, muito absurdo!” Jorge Abrahão

“Deveria podar árvores frutíferas galhos de cima,eles podam as de baixo as árvores só vão subindo, coitada das crianças querem pegar uma fruta ficam subindo naquelas altura para pegar amoras,em tempo de cair,e o que está acontecendo perto da minha casa com pe de amora e abacate.” Fátima Andrade

“Aqui na rua padre Baltazar Duarte , tem uma arvore enorme ,já fora feitos varias chamadas e nada ,a arvore ja levantou toda calcada,logo derruba duas casa e levanta a rua com suas raizes,precisa ser retirada com urgencia antes que cause uma tragédia ,ainda mais com a garagem dos articulados e caminhos pesado passando por aqui as estruturas estão Todas abaladas.” Isaura Berraquero

“Prioridade só quando a prefeitura quer quando o povão precisa pede e emplora vc toma um chá de cadeira.

Propaganda enganosa!” Rosane Campos

“Serviço mal feito de péssima qualidade , amador e sem nenhum critério de manutenção da flora.” Mauricio Freire

“Já perdi as contas de quantos comentários e ligações fiz para reclamar do grande número de carros abandonados na minha rua…… E a prefeitura se finge de sonsa, ama mostrar uma coisa que não é!!!” Idevan Jesus

“Pessoal que estiverem com problemas com o serviço publico podem utilizar a Lei 13.460 que garante a defesa de usuários dos serviços públicos. Art 11 diz que nenhum funcionário pode recusar a abertura de denuncia e reclamações sobe pena de virar um processo conta o mesmo e o Art 16 diz que as ouvidoria tem um prazo de 30 dias para responder as solicitações extensível por mais 30 justificada e não poderá passar disso. E para complementar dia 05 de Janeiro de 2020 passa a vigorar também a nova lei de abuso de autoridade a Lei 13.869. Em sua os serviços públicos e seus funcionários que se cuidem. Boa sorte a todos.” Sander Karva

“Podar com responsabilidade também né. Tem cada feita por aí que assusta, falta pouco matar as árvores “ Antônio Liano

Levantamento

De acordo com a Prefeitura, até setembro, a maior parte das solicitações de poda de árvores abertas em São Paulo deveria ser executada pela Enel. Após análise realizada pela Secretaria Municipal das Subprefeituras, foi constatado que existem 47 mil árvores que necessitam de algum tipo de manejo na cidade. Destas, 42.614 estão próximas à rede elétrica.

A avaliação técnica realizada por engenheiro agrônomo ou biólogo da Prefeitura indica se há ou não a real necessidade de sua execução. Em casos de necessidade da poda de árvores em que os galhos estão em contato com a rede elétrica, cabe à concessionária Enel realizar o serviço que deve fazer a interrupção da rede de energia, remoção imediata dos resíduos gerados e preservação da saúde, equilíbrio e estabilidade das árvores.

A Enel Distribuição São Paulo informou, na época, que estava realizando triagem em uma lista recém encaminhada pela Prefeitura de São Paulo, com solicitações de podas por parte de munícipes à Prefeitura. Em análise inicial, foram constatadas algumas inconsistências, como árvores distantes da rede elétrica, ou mesmo inexistentes. A empresa já está com reuniões de trabalho agendadas com algumas Subprefeituras para iniciar as podas de árvores que realmente estejam próximas à rede elétrica, as quais precisam da aprovação prévia do Poder Público local. A distribuidora afirma que busca sempre fazer a poda mais equilibrada, levando em consideração as características da árvore e a interferência da espécie na rede.

Projeto

Para atualizar a lei de Arborização, o vereador Gilberto Natalini apresentou na Câmara um Projeto de Lei. O texto “dispõe sobre a arborização urbana e estabelece as regras para o plantio, supressão e a poda de vegetação de porte arbóreo no Município de São Paulo”.

Segundo a justificativa do Projeto, “nos últimos anos, uma parte significativa da sociedade conscientizou-se da sua responsabilidade frente aos cuidados com a arborização, contribuindo de maneira concreta na ampliação e manutenção da arborização da cidade. Esse projeto de lei pretende, sob o comando do poder público, ampliar a participação da sociedade no cuidado ao patrimônio arbóreo da cidade”.

A base de sustentação da defesa do PL argumenta que a manutenção e a ampliação da arborização no contexto urbano precisa ser planejado e definido por meio de legislação especifica, que defina as melhores práticas e tecnologias para o levantamento quali-quantitativo, tratamento fitossanitário e os critérios para o plantio e manejo arbóreo. “Portanto, é extremamente necessário atualizar a legislação vigente no que se refere às diretrizes para o plantio, poda e supressão e cuidados da vegetação de porte arbóreo existentes no município, uma vez que a municipalidade não tem conseguido atender todas as demandas dos serviços mencionados”, argumenta.

O texto do PL impõe como atribuições do Município conscientizar a comunidade da importância do plantio de espécies nativas dos biomas originais, visando a preservação e a manutenção do equilíbrio ecológico e desenvolver um Plano Municipal de Arborização Urbana, por exemplo.

A supressão e a poda da vegetação de porte arbóreo, em propriedade pública ou privada, se a Lei for aprovada, ficaria “subordinada a autorização, por escrito, da autoridade municipal competente, com manifestação técnica de engenheiro agrônomo ou biólogo responsável, devidamente inscrito no órgão de classe”.