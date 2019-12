Para quem quer inovar no presente de Natal deste ano, a Du’Butcher, nova boutique de carnes localizada à rua Guaraiuva, 770, no Brooklin, traz opções que devem agradar os amantes da boa carne. Três kits foram confeccionados para facilitar a vida dos churrasqueiros de plantão. São eles:

Kit de Presente Classic (R$ 150): 1 hamburguer tradicional, 1 sal grosso Bom de Brasa, 1 farofa Pratic Leve, 1 Bacon redondo, 1 flat iron, 1 espeto e 1 bolsa térmica.

Kit de Presente Selection (R$ 300): 1 Assado de tiras, 1 tábua p/ Steak, 1 Dry Aged 30 ou 45 dias resfriado, 1 bolsa térmica e 1 Ancho porcionado (2 steaks).

Kit de Presente Excellence (R$ 150): 1 Pedra de sal do Himalaia e 1 Dry Aged 30 dias.

Além das sugestões prontas, o cliente pode montar de acordo com sua preferência dentre as diversas opções da loja, como farofas, molhos, tábuas, espetos, churrasqueiras, acendedor, hamburguer, embutidos, dentre outros produtos e cortes de carne. Outra opção de presente é a gravação de ossos ou tábuas com uma impressora exclusiva a laser que grava o que cliente desejar, tornando o produto um “objeto” de desejo para presentear.

Serviço:

Du’Butcher

Rua Guaraiuva, 770 – Brooklin

(11) 5505-4079

Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 9h30 às 20h30; sábado, das 9h às 20h e domingo, das 9h às 14h