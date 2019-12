O Butantã é um bairro que remonta as expedições bandeirantes que iam em direção ao interior do Estado e ao centro-oeste do país. O bairro começou a ser urbanizado na metade do século XX com a vinda de instituições importantes, faculdades e a sede do Governo Paulista. Mesmo com a urbanização, resquícios das fazendas eram vistos até meados da década de 80.

Hoje o bairro conta com uma ampla infraestrutura urbana com grandes avenidas, estações de metrô, índice alto de verticalização e a manutenção da maior área verde da cidade. Além de tudo isso é uma região cosmopolita, onde há grande diversidade cultural, política e com pessoas de todas as classes sociais.

Zeladoria em dia

A subprefeitura informa que a zeladoria está em primeiro lugar entre todas as administrações da cidade, bem como obras de pavimentação, recapeamento, iluminação de vias, operações de fiscalização e revitalização de praças. “Serviços de manutenção de logradouros, limpeza de galerias, bueiros e córregos tem sido feitos a uma velocidade e qualidade nunca antes vistas.”

“Outro fato importante é que está em andamento uma ação intensiva, da Prefeitura e do Governo do Estado, com os córregos da região. O resultado já começa a aparecer, pois já são 20 despoluídos, além de uma série de mudanças, pois o bairro foi o primeiro a receber o programa SP+Bonito do Governo do Estado que revitalizou a Praça Santos Coimbra, tornando o espaço totalmente acessível e com o plantio de inúmeras plantas e árvores. Inovações da Prefeitura tem sido vistas pela região, principalmente com a vinda de uma unidade do ‘Descomplica’ e com a instalação de iluminação de LED, nos pontos críticos da violência. A participação da sociedade civil na gestão da Subprefeitura tem fortalecido o governo do Prefeito Bruno Covas e do Governador João Doria, sendo este o principal motivo pelo qual o Butantã apresenta resultados positivos em todas as áreas. Definitivamente só nos resta aguardar, pois em 2020 essa revolução promete ser bem maior.”, afirmou o subprefeito Paulo Sapienza.

Comemorações

Começando hoje (13) e até 22 de dezembro os 120 anos terão dez eventos espalhados por todos os bairros. Será a primeira vez que o aniversário ocorrerá de forma descentralizada, fomentando a cultura em diversos locais.